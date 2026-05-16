Спасатели прочесали горный склон, но семья Усольцевых не найдена

Спасатели обследовали новые участки в районе исчезновения семьи Усольцевых, пропавшей осенью 2025 года во время турпохода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Однако поиски пока не дали результатов.
Как сообщили в профессиональном аварийно-спасательном формировании региона «Спасатель», работы проходили недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе.
За время операции спасатели проверили четыре крупных каменных россыпи, расположенные на высоте около 985 метров.
Кроме того, специалисты обследовали примерно девять квадратных километров горного склона. По одной из версий, именно по этому маршруту могла спускаться пропавшая семья.
Несмотря на масштабные поиски, обнаружить Ирину и Сергея Усольцевых, а также их пятилетнюю дочь пока не удалось.
Семья пропала в сентябре 2025 года во время похода в районе Кутурчинского Белогорья. Ранее следствие рассматривало версии несчастного случая, криминала и добровольного исчезновения.
Позже версия побега была исключена. Поисковики и следователи сейчас считают одной из основных версию несчастного случая в труднодоступной горной местности.
