За неделю аферисты выманили 35 миллионов рублей у жителей Красноярского края

Из 62 свежих случаев четверо пострадавших попались на фальшивых криптобиржах. Еще 19 человек поверили лжесотрудникам спецслужб, 13 жителей региона перешли по фишинговым ссылкам. Шестеро доверились взломанным аккаунтам друзей. В 20 случаях люди попались на другие варианты обмана. По каждому случаю были заведены уголовные дела. В суды края направлено 48 исков о взыскании с дропперов неосновательного обогащения почт на 18 миллионов рублей, а также один иск об оспаривании договора займа на девять тысяч рублей.