В Оконешниковском районе пожар полностью уничтожил частный дом

Вечером 15 мая в селе Золотая Нива Оконешниковского района загорелся частный дом, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.
Сигнал поступил в 16:15. На момент прибытия пожарных строение горело по всей площади, произошло обрушение кровли. В результате возгорания дом повреждён и разобран на площади 64 квадратных метра.
Ликвидировать открытое горение удалось в 16:51. В тушении участвовали семь спасателей и три единицы техники, а также добровольная пожарная охрана. Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше