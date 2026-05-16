Иностранца арестовали в Екатеринбурге по обвинению в истязании ребенка

В Екатеринбурге суд отправил под стражу гражданина Казахстана Алима Маматова. Его обвиняют в истязании 12-летнего ребенка и угрозе убийством.
По данным следствия, с января по май 2026 года мужчина регулярно избивал 12-летнего сына своей сожительницы. Один из эпизодов произошел в мае во время бытового конфликта с женщиной — когда мальчик вступился за мать, мужчина избил ребенка.
При задержании Маматов оказал сопротивление сотрудникам полиции.
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга оставил мужчину под стражей до 12 июля 2026 года. Решение может быть обжаловано.