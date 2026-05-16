На молодого человека завели административные дела за езду в нетрезвом виде и невыполнение правил ПДД. Автомобиль, который уфимец купил втайне от родителей, забрали на спецстоянку. А вот в действиях родителей усмотрели неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей. Документы направили в КДН.
Подвыпивший несовершеннолетний студент ездил по Уфе без прав
В Орджоникидзевском районе Уфы сегодня, 16 мая, в первом часу ночи остановили автомобиль ВАЗ. За рулем оказался несовершеннолетний студент без водительского удостоверения. Более того, у него обнаружили признаки опьянения. Сотрудники ГАИ вызвали мать на место задержания.