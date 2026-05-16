Выплаты по 198 мошенническим кредитам приостановили в Костанайской области

Костанай. 16 мая. КазТАГ — В Костанайской области в целях восстановления прав пострадавших в ходе следствия банки второго уровня с начала года приостановили выплаты по 198 кредитам, оформленным на общую сумму Т485 млн, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

«Прокуратурой Костанайской области совместно с правоохранительными и местными исполнительными органами реализуется проект “Защита от мошенников”, направленный на предупреждение и противодействие мошенничеству, а также повышение правовой грамотности жителей региона. (…) Для восстановления прав пострадавших в ходе следствия банками второго уровня с начала года приостановлены выплаты по 198 кредитам на общую сумму Т485 млн», — говорится в сообщении в субботу.

Кроме того, в судебном порядке с 318 дропперов взыскано Т388 млн как неосновательное обогащение. За совершение мошенничества к уголовной ответственности привлечены 39 человек, еще три лица — за дропперство.

«В результате принятых мер в регионе отмечается снижение мошенничеств на 21,1% (с 795 до 625), в том числе интернет-мошенничеств на 16,1% (с 653 до 517)», — отметили в генпрокуратуре.