Выплаты по 198 мошенническим кредитам приостановили в Костанайской области

«Прокуратурой Костанайской области совместно с правоохранительными и местными исполнительными органами реализуется проект “Защита от мошенников”, направленный на предупреждение и противодействие мошенничеству, а также повышение правовой грамотности жителей региона. (…) Для восстановления прав пострадавших в ходе следствия банками второго уровня с начала года приостановлены выплаты по 198 кредитам на общую сумму Т485 млн», — говорится в сообщении в субботу.
Кроме того, в судебном порядке с 318 дропперов взыскано Т388 млн как неосновательное обогащение. За совершение мошенничества к уголовной ответственности привлечены 39 человек, еще три лица — за дропперство.
«В результате принятых мер в регионе отмечается снижение мошенничеств на 21,1% (с 795 до 625), в том числе интернет-мошенничеств на 16,1% (с 653 до 517)», — отметили в генпрокуратуре.