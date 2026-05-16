Жителей Приангарья оштрафовали за неосторожное обращение с огнём при курении

IrkutskMedia, 16 мая. В Иркутской области 9 мая произошло два ландшафтных пожара из-за неосмотрительности местных жителей при курении. На места происшествия выезжали сотрудники МЧС России по региону. В отношении виновных были составлены протоколы об административных правонарушениях и выписаны штрафы в размере 5 тысяч рублей каждому.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, в Аларском районе в обеденное время от дежурного лесничества поступило сообщение о ландшафтном пожаре в районе 1710-го км федеральной автомобильной дороги «Сибирь».
Благодаря очевидцам возгорание на площади 10 кв. метров было оперативно потушено до прибытия пожарных подразделений. Дознаватели МЧС России установили, что 67-летний мужчина прикурил сигарету и непотушенную спичку бросил в сухую траву, которая моментально загорелась.
В садоводстве «Лесохимик» в Братском районе также в обеденное время загорелась сухая трава на участке. Площадь пожара составила 800 кв. метров. 56-летняя братчанка сообщала спасателям, что женщина выбросила непотушенный окурок в металлическую бочку с прошлогодней сухой травой. Содержимое ёмкости загорелось. От искр, упавших в сухостой, огонь быстро распространился по территории.
