Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Приангарья оштрафовали за неосторожное обращение с огнём при курении

Два пожара произошло из-за неосмотрительности граждан.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

IrkutskMedia, 16 мая. В Иркутской области 9 мая произошло два ландшафтных пожара из-за неосмотрительности местных жителей при курении. На места происшествия выезжали сотрудники МЧС России по региону. В отношении виновных были составлены протоколы об административных правонарушениях и выписаны штрафы в размере 5 тысяч рублей каждому.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, в Аларском районе в обеденное время от дежурного лесничества поступило сообщение о ландшафтном пожаре в районе 1710-го км федеральной автомобильной дороги «Сибирь».

Благодаря очевидцам возгорание на площади 10 кв. метров было оперативно потушено до прибытия пожарных подразделений. Дознаватели МЧС России установили, что 67-летний мужчина прикурил сигарету и непотушенную спичку бросил в сухую траву, которая моментально загорелась.

В садоводстве «Лесохимик» в Братском районе также в обеденное время загорелась сухая трава на участке. Площадь пожара составила 800 кв. метров. 56-летняя братчанка сообщала спасателям, что женщина выбросила непотушенный окурок в металлическую бочку с прошлогодней сухой травой. Содержимое ёмкости загорелось. От искр, упавших в сухостой, огонь быстро распространился по территории.

Ранее агентство сообщало, что на улице Рябиновой в садоводстве «Лесосплавщик» в Братске произошёл ландшафтный пожар. Сообщение о горении сухой растительности на дачном участке поступило в пожарную охрану 6 мая днём.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше