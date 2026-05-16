Белорусы более 500 раз за сутки обратились в МВД из-за звонков мошенников

Как отметили в ведомстве, оперативность сотрудников органов внутренних дел, а также бдительность граждан позволили предотвратить большинство злодеяний.
«Зарегистрировано 84 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий», — говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки сотрудники МВД инициировали блокировку 59 фишинговых сайтов, на которых мошенники создали поддельные торговые площадки, банки или сервисы, которые не отличаются от настоящих.
Также, по информации пресс-службы министерства, была заблокирована возможность совершать платежи в адрес 88 иностранных платежных реквизитов, которые использовались злоумышленниками, а также приостановлены расходные операции по 94 счетам.
В том числе оперативники задержали двоих курьеров, которые работали на телефонных мошенников. Один из них оказался иностранным гражданином.
В МВД напомнили, что самым популярным способом обмана у телефонных мошенников является вишинг — когда от имени чиновников, сотрудников правоохранительных органов поступают провокационные звонки людям.
На втором месте находится покупка товаров на интернет-площадках, фишинг и хищения с использованием соцсетей.
«Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается», — заверили в МВД.