Склад с макулатурой и полиэтиленом горел на площади 400 кв. м в Самаре

В Самаре потушили крупное возгорание в складском помещении.

Источник: МЧС РФ

В пятницу, 15 мая, вечером в Кировском районе Самары загорелся склад с макулатурой и полиэтиленом на улице Товарной, 26А. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 20:09. Прибывшие подразделения выяснили, что полыхает складское помещение ангарного типа, — рассказали в пресс-службе.

Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 21:30, а полная ликвидация была объявлена в 22:59. На месте происшествия работали 19 единиц техники и 68 человек.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам. Напомним, в этот же день пожар с летней веранды перешел на жилой дом в Тольятти.

