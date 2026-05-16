Мужчину госпитализировали после нападения соседа у гаражей на Волковском проспекте

В одном из районов Петербурга мужчину пырнули ножом в живот у гаражей. Инцидент произошел днем 15 мая на Волковском проспекте. Конфликт произошел между двумя местными животными. Словесная перепалка переросла в нападение: 65-летний мужчина ударил ножом своего 56-летнего знакомого и убежал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.