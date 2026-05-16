Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция устанавливает личности людей, расстрелявших сов в сквере в Лабинске

Неизвестные стреляли в сов в городском сквере Лабинска.

Источник: ru.freepik.com

Полиция устанавливает личности людей, расстрелявших сов в сквере в Лабинске.

Вечером 15 мая в социальных сетях появилась информация, что двое неизвестных устроили стрельбу по птицам в городском сквере. По словам очевидцев, одна сова погибла, еще одна выжила.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, по выявленной в Сети публикации организована проверка. В настоящее время устанавливаются личности правонарушителей.

При этом обращений по данному инциденту не поступало.

Ранее в соцсетях появилась информация об отстреле фазана в Краснодаре. По словам местных жителей, неизвестный стрелял по птице на окраине одного из ЖК. Правоохранители обещали установить личность мужчины, мотивы его действий, и дать им правовую оценку.

Мы писали, в Кореновске молодой человек зацепил птицу на крючок удочки и подтащил к берегу. Инцидент с жестоким обращением с животным произошел около моста через реку Левый Бейсужек на улице Бувальцева.