Полиция устанавливает личности людей, расстрелявших сов в сквере в Лабинске.
Вечером 15 мая в социальных сетях появилась информация, что двое неизвестных устроили стрельбу по птицам в городском сквере. По словам очевидцев, одна сова погибла, еще одна выжила.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, по выявленной в Сети публикации организована проверка. В настоящее время устанавливаются личности правонарушителей.
При этом обращений по данному инциденту не поступало.
Ранее в соцсетях появилась информация об отстреле фазана в Краснодаре. По словам местных жителей, неизвестный стрелял по птице на окраине одного из ЖК. Правоохранители обещали установить личность мужчины, мотивы его действий, и дать им правовую оценку.
Мы писали, в Кореновске молодой человек зацепил птицу на крючок удочки и подтащил к берегу. Инцидент с жестоким обращением с животным произошел около моста через реку Левый Бейсужек на улице Бувальцева.