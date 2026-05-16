Поезда, идущие через Ростов, опаздывают из-за остановки на Крымском мосту

В сторону полуострова наиболее существенная задержка составляет 8 часов, она зафиксирована у поезда № 025 Минеральные Воды — Симферополь (отправление 15 мая). На 7 часов отстает от графика состав № 092 Москва — Севастополь, отправившийся 14 мая. Поезд № 173 Москва — Евпатория (отправление 14 мая) задерживается на 6,5 часов, поезд № 179 Санкт-Петербург — Евпатория (14 мая) — на 6 часов. Состав № 028 Москва — Симферополь, отправлением 15 мая, опаздывает на 5 часов. Менее значительные задержки у поездов № 075 Омск — Симферополь (13 мая, 2,5 часа) и № 097 Москва — Симферополь (15 мая, 2 часа).