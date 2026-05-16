Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арестованы 16 участников массовой драки на птицефабрике в Ленобласти

Отправлены под стражу на два месяца 16 участников массовой драки на территории птицефабрики «Синявинская», расположенной в Ленинградской области. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Куйбышевский районный суд Северной столицы рассмотрел 28 материалов об избрании мер пресечения по данному правонарушению. В 12 случаях в удовлетворении ходатайств было отказано, поскольку следствием не были представлены соответствующие доказательства о причастности граждан к правонарушению.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное при отягчающих обстоятельствах).

В массовой драке на птицефабрике участвовало шесть десятков человек, двадцать из них госпитализировали.