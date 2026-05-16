Афера мошенников лишила семеновскую пенсионерку полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сначала злоумышленники под предлогом приглашения на мероприятие узнали данные пенсионного полиса женщины. Из последующих звонков якобы от представителей полицейского ведомства она узнала о том, что подозревается в финансировании недружественного государства.
Женщина поняла, что стала жертвой обмана, только после передачи «внештатному сотруднику правоохранительного ведомства» 490 тысяч рублей в пакете из-под молока.
Возбуждено уголовное дело.