Очаг опасного заболевания выявили в Башкирии: введен карантин

В башкирском Иглино ввели карантин по бешенству.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском селе Иглино под Уфой объявили карантин по бешенству. Соответствующий указ 14 мая подписал глава республики Радий Хабиров.

Очаг инфекции обнаружили в личном подсобном хозяйстве на улице Ореховой. Неблагополучным пунктом признали всю территорию населенного пункта.

На период карантина в Иглино запрещается лечить больной скот, ввозить и вывозить восприимчивых к болезни животных (если те не были вакцинированы в течение 179 до ввоза), проводить сельскохозяйственные ярмарки.

Ветеринарная служба приступила к вакцинации собак, кошек, куньих, а также крупного рогатого скота, овец, коз и лошадей.