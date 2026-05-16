Очаг опасного заболевания выявили в Башкирии: введен карантин

В башкирском селе Иглино под Уфой объявили карантин по бешенству. Соответствующий указ 14 мая подписал глава республики Радий Хабиров.
Очаг инфекции обнаружили в личном подсобном хозяйстве на улице Ореховой. Неблагополучным пунктом признали всю территорию населенного пункта.
На период карантина в Иглино запрещается лечить больной скот, ввозить и вывозить восприимчивых к болезни животных (если те не были вакцинированы в течение 179 до ввоза), проводить сельскохозяйственные ярмарки.
Ветеринарная служба приступила к вакцинации собак, кошек, куньих, а также крупного рогатого скота, овец, коз и лошадей.