Бастрыкин заинтересовался затянувшимся в Башкирии уголовным делом

В декабре 2024 году на мужчину на территории предприятия в Зубово наехал экскаватор-погрузчик, которым управлял коллега пострадавшего. Потерпевшего госпитализировали с многочисленными травмами. Медики оценили, что здоровью пациента причинили тяжкий вред. Следком Башкирии с января 2026 года расследует уголовное дело по данному факту.