Останавливали со стрельбой: пьяный бесправник устроил погоню с ГАИ

Около деревни Яново инспекторы Госавтоинспекции подали водителю Volvo сигнал остановиться, но он проигнорировал его и продолжил ехать. В итоге началась погоня.
Милиционеры не раз требовали нарушителя остановиться, но он все равно пытался скрыться.
Как отметили в ведомстве, своими действиями мужчина создавал реальную угрозу жизни и здоровью окружающих, поэтому правоохранители приняли решение применить табельное оружие.
Как выяснилось, за рулем находился пьяный 39-летний житель Минщины, который ранее был лишен права управления автомобилем. Кроме того, он не раз привлекался к ответственности, в том числе уголовной, за нетрезвое вождение. Водителю грозит штраф в размере 200 базовых величин, что равняется 9 тысячам белорусских рублей (размер одной базовой величины — 45 рублей).
В салоне также находился владелец автомобиля. На него составили административный протокол за передачу управления транспортным средством человеку в нетрезвом состоянии. Ему также грозит штраф, но не такой большой — от 50 до 100 базовых величин с лишением «прав» на три года.