Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Останавливали со стрельбой: пьяный бесправник устроил погоню с ГАИ

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Сотрудникам ГАИ пришлось применить табельное оружие для задержания в Барановичском районе пьяного водителя без прав, сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: Sputnik.by

Около деревни Яново инспекторы Госавтоинспекции подали водителю Volvo сигнал остановиться, но он проигнорировал его и продолжил ехать. В итоге началась погоня.

Милиционеры не раз требовали нарушителя остановиться, но он все равно пытался скрыться.

Как отметили в ведомстве, своими действиями мужчина создавал реальную угрозу жизни и здоровью окружающих, поэтому правоохранители приняли решение применить табельное оружие.

Как выяснилось, за рулем находился пьяный 39-летний житель Минщины, который ранее был лишен права управления автомобилем. Кроме того, он не раз привлекался к ответственности, в том числе уголовной, за нетрезвое вождение. Водителю грозит штраф в размере 200 базовых величин, что равняется 9 тысячам белорусских рублей (размер одной базовой величины — 45 рублей).

В салоне также находился владелец автомобиля. На него составили административный протокол за передачу управления транспортным средством человеку в нетрезвом состоянии. Ему также грозит штраф, но не такой большой — от 50 до 100 базовых величин с лишением «прав» на три года.