Дроппер обманом забрал полмиллиона рублей у 79-летней бабушки в Петербурге

Инцидент произошел в Калининском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге 79-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. У женщины обманом выманили полмиллиона рублей. По словам пенсионерки, ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками налоговой службы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

— Злоумышленники убедили женщину передать 500 тысяч рублей курьеру. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Днем 14 мая задержали полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний молодой человек, не имеющий постоянного места работы. Его задержали в одной из квартир на улице Садовой в деревне Лаголово.

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и подтверждения причастности задержанного к описанному преступлению.