Sözcü: беспилотник упал на улицу в турецком Самсуне

«На месте было установлено, что упавший объект являлся беспилотным летательным аппаратом», — говорится в статье.
Инцидент произошел рано утром в районе Илкадым. Местные жители проснулись от громких звуков, после чего обнаружили на улице обломки БПЛА.
В результате происшествия в двух домах оказались повреждены крыши и выбиты стекла. На место прибыли сотрудники полиции, пожарной службы и медики.
Власти инициировали расследование для установления принадлежности дрона и целей его запуска.
