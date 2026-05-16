Омский пожарный потушил автомобиль в Тюмени во время отпуска

Сотрудник МЧС России Дмитрий Барышников предотвратил крупный пожар на парковке.

Источник: МЧС России по Омской области

В Тюмени омский пожарный оперативно потушил автомобиль, который загорелся на площадке у дома. Благодаря его профессиональным действиям обошлось без серьезных последствий.

Как сообщили в МЧС России, Дмитрий Барышников отдыхал с супругой в Тюмени, когда заметил черный дым на парковке у дома — горел автомобиль. Мужчина сразу приступил к тушению вместе с другими очевидцами.

Когда закончился огнетушитель, Дмитрий нашел в соседнем здании пожарный кран, подключил шланг и сбил пламя до прибытия расчетов пожарной охраны.

«Настоящий профессионал даже в отпуске», — отметили в ведомстве.

Специалисты МЧС напоминают: при возгорании автомобиля необходимо немедленно сообщить в службу спасения по номеру 101 или 112, по возможности приступить к тушению первичными средствами пожаротушения и эвакуировать людей из опасной зоны.

