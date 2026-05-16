Автобус без водителя покатился в Чаусах и насмерть сбил пожилую пару

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Автобус самопроизвольно покатился в Чаусах и наехал на пожилую пару, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета республики.

Источник: Telegram / МВД Беларуси

Произошло это сегодня утром на автостанции в Чаусы. Автобус МАЗ самопроизвольно покатился и наехал на пожилых супругов, в результате наезда они погибли.

Предварительно установлено, что 41-летний водитель автобуса прибыл на автостанцию, закрыл двери и покинул салон.

«В какой-то момент автобус начал движение в сторону торговых павильонов, в направлении которых шли супруги — 70 и 66 лет», — говорится в сообщении.

Автобус наехал на пожилую пару, а затем столкнулся с легковушкой, которая стояла на пути.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и следователи-криминалисты. Они проводят осмотр и детально фиксируют следовую картину.

«Предварительно установлено, что водитель автобуса пытался предотвратить его движение. Он пояснил, что не заглушил двигатель и направился в здание автостанции, чтобы отметить путевой лист», — уточнили в СК.

Чаусский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.