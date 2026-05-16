Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области начальница почты присвоила более 400 тысяч пенсионных

В Отрадном возбуждено уголовное дело в отношении начальницы отделения почтовой связи.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает следственное управление СК России по Самарской области, женщина подозревается в присвоении денежных средств, предназначенных для выплаты пенсий и социальных пособий.

По версии следствия, в 2025 году подозреваемая присвоила более 400 тысяч рублей, которые должны были быть перечислены нескольким гражданам. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.