Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель Toyota RAV4 сбил 7-летнюю школьницу в Тольятти

В Тольятти девочка пострадала в ДТП с иномаркой 15 мая.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 15 мая, в 17:35 в Центральном районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадала первоклассница. 52-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 сбил 7-летнюю девочку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Мужчина ехал по жилой зоне со стороны улицы Жилина в направлении бульвара Ленина. Возле дома № 51 по улице Ленинградской он наехал на пешехода», — рассказали в пресс-службе.

Первоклассница шла справа налево по ходу движения транспортного средства. Девочка пострадала в аварии, с места ДТП ее доставили в больницу. Врачи рекомендовали ребенку амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.