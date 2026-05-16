Взрыв газовоза и пожар на АЗС. Главное о ЧП в Пятигорске

В Пятигорске при разгрузке газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.
Пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Что произошло
- На АЗС в Пятигорске при разгрузке газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием.
- Согласно онлайн-картам, место происшествия находится в районе частной жилой застройки недалеко от многоквартирных домов. Угрозы для них нет.
- Площадь возгорания составляет, предположительно, 1 тыс. кв. м. Объявлен повышенный ранг пожара.
- По словам Ворошилова, инцидент не связан с атакой БПЛА.
- Нарушение техники безопасности, предположительно, могло стать причиной ЧП.
Пострадавшие
- Два человека пострадали при взрыве.
- Один из них находится в тяжелом состоянии, с ними работают медики.
Реакция
- На месте создан штаб пожаротушения. Работает 8 единиц пожарной техники. Более 50 человек личного состава МЧС РФ.
- Глава города также находится на месте ЧП. По его словам, основная задача — локализовать пожар и не позволить огню перекинуться на соседние здания.
- Жителей просят воздержаться от поездки по улице Ермолова. Ее перекрыли.
- Прокуратура края проводит проверку по факту происшествия.
