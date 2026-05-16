Взрыв газовоза и пожар на АЗС. Главное о ЧП в Пятигорске

Нарушение техники безопасности, предположительно, могло стать причиной происшествия.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В Пятигорске при разгрузке газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

Пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Что произошло

  • На АЗС в Пятигорске при разгрузке газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием.
  • Согласно онлайн-картам, место происшествия находится в районе частной жилой застройки недалеко от многоквартирных домов. Угрозы для них нет.
  • Площадь возгорания составляет, предположительно, 1 тыс. кв. м. Объявлен повышенный ранг пожара.
  • По словам Ворошилова, инцидент не связан с атакой БПЛА.
  • Нарушение техники безопасности, предположительно, могло стать причиной ЧП.

Пострадавшие

  • Два человека пострадали при взрыве.
  • Один из них находится в тяжелом состоянии, с ними работают медики.

Реакция

  • На месте создан штаб пожаротушения. Работает 8 единиц пожарной техники. Более 50 человек личного состава МЧС РФ.
  • Глава города также находится на месте ЧП. По его словам, основная задача — локализовать пожар и не позволить огню перекинуться на соседние здания.
  • Жителей просят воздержаться от поездки по улице Ермолова. Ее перекрыли.
  • Прокуратура края проводит проверку по факту происшествия.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше