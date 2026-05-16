В Волгограде силовики задержали поезд «Киров — Кисловодск» для проверки

В Волгограде 15 мая пассажиров вокзала «Волгоград-1» напугала работа правоохранительных органов. Очевидцы засняли прибытие кинологической службы и сообщили об эвакуации здания, однако, по данным ПривЖД, граждане несколько преувеличили происходящее. На территории платформ, где остановился один из проходящих поездов, сегодня действительно работали силовики, однако само здание вокзала это не затронуло.