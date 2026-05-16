Мошенник из Ростова обманул жителя Волгоградской области на 76 тысяч рублей

Мужчина пытался купить токарный станок по выгодной цене, но лишился денег.

Источник: Комсомольская правда

Житель одного из хуторов Котельниковского района Волгоградской области стал жертвой мошенника, потеряв более 76 тысяч рублей при попытке купить токарный станок. Сотрудники уголовного розыска раскрыли преступление, задержав 31-летнего жителя Ростова-Дону, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой н аполицию региона.

Инцидент произошел в марте текущего года. 54-летний мужчина нашел в интернете объявление о продаже токарного станка по очень привлекательной цене. Он связался с продавцом и 7 и 8 марта 2026 года перевел двумя транзакциями более 76 тысяч рублей — за сам инструмент и за его доставку. Деньги ушли на счет, который ему продиктовали.

Однако станок так и не привезли. Сначала продавец сообщал о задержках, а потом его телефон и вовсе перестал отвечать. Поняв, что его обманули, потерпевший немедленно обратился в полицию.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. За совершенное преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.