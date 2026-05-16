В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 163 миллиона рублей

«(Заявительница сообщила — ред.), что ей с апреля месяца звонили неизвестные и под предлогом декларирования денежных средств убедили передать курьеру денежные средства, которые ей достались от покойного мужа, и 8,8 килограммов золотых слитков. Общая сумма материального ущерба составила 162,95 миллиона рублей», — говорится в сообщении.