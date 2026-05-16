В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 163 миллиона рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Мошенники в Санкт-Петербурге убедили пенсионерку передать им деньги и золотые слитки весом почти девять килограммов на общую сумму около 163 миллиона рублей, предполагаемый курьер задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: РИА Новости

Согласно сообщению ведомства, в полицию Калининского района обратилась 75-летняя пенсионерка, живущая на Большой Разночинной улице.

«(Заявительница сообщила — ред.), что ей с апреля месяца звонили неизвестные и под предлогом декларирования денежных средств убедили передать курьеру денежные средства, которые ей достались от покойного мужа, и 8,8 килограммов золотых слитков. Общая сумма материального ущерба составила 162,95 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Предполагаемого курьера мошенников задержали ранним утром в пятницу на улице Демьяна Бедного, отмечает ГУМВД. Его соучастники устанавливаются.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Похищенное изъять не удалось, добавили в региональном главке.