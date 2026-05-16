В Бангкоке при столкновении поезда с автобусом погибли восемь человек

Инцидент случился в районе станции Маккасан. Согласно предварительным данным, грузовой состав врезался в автобус, после чего транспортное средство загорелось. Вследствие удара также пострадали несколько автомобилей и мотоциклов. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Место дорожно-транспортного происшествия было оцеплено.
Как сообщил заместитель министра транспорта, автобус оказался заблокированным на железнодорожных путях. Поезд, участвовавший в аварии, перевозил тяжелые контейнеры и не сумел своевременно затормозить перед столкновением. Власти пообещали выплатить компенсации пострадавшим.