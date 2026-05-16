Осужденный за расправу с судьей Кибальников обжаловал приговор в Волгограде

Осужденный за жестокое убийство судьи Василия Ветлугина в городе Камышине Сергей Кибальников обжаловал приговор Волгоградского областного суда. Жалобу на его решение подали и адвокаты мужчины.
Ранее Кибальникова приговорили к 22 годам лишения свободы, отбывать наказание он должен в колонии строгого режима. Далее его ждет ограничение свободы на 1,5 года. Он также должен выплатить штраф в 120 тысяч рублей, возместить моральный вред родным убитого, а размене 7,5 млн, и оплатить ремонт расстрелянного автомобиля, сумма которого составляет 330 тысяч рублей, и компенсировать расходы на похороны Ветлугина.
Позиция гособвинения была еще более жесткой — прокурор области Денис Костенко затребовал для подсудимого 23 года колонии. Адвокаты в свою очередь настаивали на переквалификации обвинения и предлагали, чтобы оно было предъявлено по части 1 ст. 105 УК РФ, а не более жестким пунктам той же статьи — убийство с особой жестокостью и общеопасным способом.
Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не названа.
Страшная трагедия случилась в Камышине 14 августа 2025 года. В Сети тогда появилось видео с жестокой расправой — ее очевидцы не решились вступиться за несчастного. Все, что известно о жестоком убийстве и его причинах, мы собрали в один сюжет.