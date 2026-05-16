В Перми в повреждённом при атаке БПЛА доме восстановили кровлю, фасад, окна

Кровля, фасад и окна восстановлены в пермском доме, повреждённом при атаке БПЛА, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Две квартиры необходимо ещё восстановить. Через несколько дней эти работы тоже должны быть завершены. Есть обращения по ущербу автотранспорту. Помогли вместе с ГИБДД и страховыми компаниями, чтобы люди получили страховое возмещение», — рассказал глава региона.
Напомним, в результате атаки беспилотников в Перми 7 мая 2026 года был повреждён многоквартирный дом. Обошлось без жертв. Жители дома были эвакуированы, они отмечали оперативную реакцию экстренных служб.
Как писал сайт, в Пермском крае запрещено вести фото- и видеосъёмку вражеских беспилотников.