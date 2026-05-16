Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми в повреждённом при атаке БПЛА доме восстановили кровлю, фасад, окна

Губернатор Пермского края лично проверил, как выполнены работы.

Кровля, фасад и окна восстановлены в пермском доме, повреждённом при атаке БПЛА, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Две квартиры необходимо ещё восстановить. Через несколько дней эти работы тоже должны быть завершены. Есть обращения по ущербу автотранспорту. Помогли вместе с ГИБДД и страховыми компаниями, чтобы люди получили страховое возмещение», — рассказал глава региона.

Напомним, в результате атаки беспилотников в Перми 7 мая 2026 года был повреждён многоквартирный дом. Обошлось без жертв. Жители дома были эвакуированы, они отмечали оперативную реакцию экстренных служб.

Как писал сайт, в Пермском крае запрещено вести фото- и видеосъёмку вражеских беспилотников.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше