В Караганде арестованы водители за опасные маневры на дорогах

«Постановлением суда гражданину А. назначено административное взыскание в виде административного ареста сроком на пять суток. Гражданину С. постановлением суда по части 1 статьи 434 КоАП назначено взыскание в виде административного ареста сроком на пять суток, по части 3 статьи 596 КоАП в виде лишения водительских прав сроком на шесть месяцев. При определении взыскания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, данные о личности правонарушителей, а также наличие смягчающих обстоятельств: признание вины и раскаяние», — сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды.
Судом установлено, что днем 30 апреля 2026 года граждане А. и С., управляя автомобилями марки TOYOTA и GEELY OKAVANGO, двигаясь по проспекту Шахтеров в Караганде, умышленно нарушили правила дорожного движения, создавая аварийную ситуацию, совершая опасные маневры, допустили высовывание пассажиров из оконного проема и люка своего автомобиля. Кроме того, один из этих водителей, двигаясь по улице Гапеева, пересек двойную сплошную линию разметки с выездом на полосу встречного движения.
Вина обоих водителей доказана их признательными показаниями, видеозаписью и другими материалами дела.
Санкция части 1 статьи 434 КоАП предусматривает административное взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП или привлечение к общественным работам на срок от 20 до 60 часов либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.
Постановление суда не вступило в законную силу.