В Караганде арестованы водители за опасные маневры на дорогах

«Постановлением суда гражданину А. назначено административное взыскание в виде административного ареста сроком на пять суток. Гражданину С. постановлением суда по части 1 статьи 434 КоАП назначено взыскание в виде административного ареста сроком на пять суток, по части 3 статьи 596 КоАП в виде лишения водительских прав сроком на шесть месяцев. При определении взыскания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, данные о личности правонарушителей, а также наличие смягчающих обстоятельств: признание вины и раскаяние», — сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды.