В Нижнем Новгороде 54-летний водитель «Лады» скончался за рулем

15 мая в Нижнем Новгороде водителю стало плохо за рулем. Трагедия произошла прямо на территории жилого комплекса «Торпедо».
В пятницу вечером, 15 мая, 54-летний водитель автомобиля «Лада» почувствовал резкое недомогание, находясь за рулем. Потеряв управление, мужчина совершил наезд на крыльцо подъезда, а также повредил несколько припаркованных транспортных средств.
По информации УГИБДД России по Нижегородской области, водитель скончался на месте происшествия. В момент аварии в салоне автомобиля находилась также 44-летняя женщина. По предварительным данным, она не пострадала.