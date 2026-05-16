Пермякам рассказали, как распознать беспилотный летательный аппарат

Эксперт сообщил об основных признаках БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

— Самые распространенные БПЛА — самолетного типа. Если мы видим приближающийся силуэт, похожий на самолет, и начинает нарастать звук, похожий на работу бензопилы, скорее всего, это беспилотный летательный аппарат, — рассказал Григорий Орлов, замдиректора учебно-методического центра по ГО и ЧС Пермского края. — Нужно принимать меры безопасности, а также сообщить экстренным службам по телефону 112.

Беспилотные летательные аппараты, по словам эксперта, могут достигать скорость до 150 километров в час и нести на себе груз весом до 70 килограммов.

— Нельзя приближаться даже к сбитым БПЛА. Даже на их обломках могут быть взрывчатые или ядовитые химические вещества. Нужно отойти, не фотографировать, не проявлять геройство, а позвонить и сообщить об инциденте.

