В Новочеркасске загоревшаяся плита едва не унесла жизнь пенсионерки

В многоэтажном доме на улице Ленгника в Новочеркасске пожилая хозяйка квартиры готовила ужин и оставила плиту без присмотра. Произошло возгорание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Пожар удалось ликвидировать силами жильцов: сосед, вовремя заметивший опасность, затушил пламя до приезда экстренных служб. Прибывшие на место пожарные расчёты пролили очаг возгорания площадью 1 кв. метр. Никто из людей не пострадал.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше