Два украинских дрона атаковали Воронежскую область утром 16 мая

Утром 16 мая дежурные силы ПВО в небе над одним из районов Воронежской области обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Вместе с этим губернатор объявил об отмене режима непосредственной угрозы атаки БПЛА в Острогожском районе. Но предупредил, что на всей территории региона сохраняется общий режим опасности.
Напомним, сирены сработали в Воронежской области, 15 мая, в 17:25, а утром власти уже отчитались о сбитии трёх беспилотников.
