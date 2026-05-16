Два украинских дрона атаковали Воронежскую область утром 16 мая

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Источник: АиФ Воронеж

Утром 16 мая дежурные силы ПВО в небе над одним из районов Воронежской области обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Вместе с этим губернатор объявил об отмене режима непосредственной угрозы атаки БПЛА в Острогожском районе. Но предупредил, что на всей территории региона сохраняется общий режим опасности.

Напомним, сирены сработали в Воронежской области, 15 мая, в 17:25, а утром власти уже отчитались о сбитии трёх беспилотников.

