В Омске при столкновении автобусов пострадали пять пассажиров

Один из них — ребёнок.

Источник: прокуратура Омской области

Региональная прокуратура сообщила о серьёзном дорожно-транспортном происшествии в Омске. Авария произошла сегодня, 16 мая 2026 года, на улице Герцена.

Днем в районе пересения улиц Герцена и 26-я Северная столкнулись два автобуса: «ПАЗ Вектор», ехавший по маршруту № 72, и ЛиАЗ, двигавшийся по маршруту № 34. По предварительным данным, водитель первого из них не затормозил и врезался на ходу в остановившийся транспорт.

В салоне двух машин в общей сложности ехали 53 пассажира. Пятеро получили травмы.

— Медицинская помощь понадобилась пассажирам автобуса ЛиАЗ двум женщинам и 11-летнему мальчику, а также мужчине и женщине из автобуса «ПАЗ», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.