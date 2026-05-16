Аферисты обманули мать погибшего бойца СВО из Красноярска на 4,5 миллиона рублей

Известно, что в апреле этого года 54 летней жительнице Красноярска позвонил незнакомец, осведомленный о трагедии. Он сказал, что работает в МФЦ и предложил женщине участок земли как родственнице погибшего участника спецоперации. Та отказалась. Через полчаса ей позвонил якобы специалист «Госуслуг» и заявил, что аккаунт взломали, а документы украли. Дальше разговор переключили на девушку, которая сообщила о блокировке счета. Затем появился лжеправоохранитель и обвинил потерпевшую в переводе денег недружественной стране.