На переезде в Нижегородской области поезд столкнулся с легковушкой

На переезде в Нижегородской области пригородный поезд № 6802 столкнулся с автомобилем, который выехал на пути перед приближающимся локомотивом. Водитель легковушки получил травмы, локомотивная бригада не пострадала.
Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, ЧП произошло в 06:26 на переезде между станциями Окская и Металлист.
Электричка следовала по маршруту Металлист — Нижний Новгород. При виде автомобиля, выехавшего на рельсы перед составом, машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Поезд продолжил движение с задержкой на девять минут. На движение других составов происшествие не повлияло.