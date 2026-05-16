Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На переезде в Нижегородской области поезд столкнулся с легковушкой

На переезде в Нижегородской области пригородный поезд № 6802 столкнулся с автомобилем, который выехал на пути перед приближающимся локомотивом. Водитель легковушки получил травмы, локомотивная бригада не пострадала.

На переезде в Нижегородской области пригородный поезд № 6802 столкнулся с автомобилем, который выехал на пути перед приближающимся локомотивом. Водитель легковушки получил травмы, локомотивная бригада не пострадала.

Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, ЧП произошло в 06:26 на переезде между станциями Окская и Металлист.

Электричка следовала по маршруту Металлист — Нижний Новгород. При виде автомобиля, выехавшего на рельсы перед составом, машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Поезд продолжил движение с задержкой на девять минут. На движение других составов происшествие не повлияло.