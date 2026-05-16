Кассационный суд признал законным приговор за демонстрацию нацистской символики

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции признал законным обвинительный приговор жительнице Сочи, которая оказалась в колонии из-за глупой привычки размещать в Сети нацистскую символику.

Как рассказывают в пресс-службе кассационного суда, в 2023 году в преддверии Дня Победы женщина разместила на своей страничке в соцсети свастику Третьего рейха. За это женщине назначали трое суток административного ареста. Но гражданка так ничего и не поняла. И в августе того же года она вновь выставила на всеобщее обозрение в Сети символику нацистской Германии.

«Центральный районный суд г. Сочи признал женщину виновной по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ и приговорил ее к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Апелляционный суд смягчил наказание до 1 года 4 месяцев лишения свободы», рассказывают в кассационном суде.

Осужденная оспорила приговор и апелляционное определение в кассационном суде, настаивая на своей невиновности. Однако, согласно закону, за неоднократное демонстрирование нацистской или экстремистской символики наступает уголовная ответственность.

«Рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, кассационный суд не нашел оснований для отмены или изменения ранее принятых судебных актов и, подтвердив их законность, оставил без изменения», сообщили в кассационном суде.

Надо понимать, что люди не от большого ума демонстрируют нацистскую или экстремистскую символики. Быть глупым — не преступление. Быть озлобленным и глупым — уже хуже: человек попадает в зону риска, что-то начинает его буквально толкать в сторону нарушения закона. Но скидки на то, что человек не осознавал, не понимал, просто оказался недостаточно умен, закон не делает. За мерзости, совершенные не от большого ума, приходится отвечать.