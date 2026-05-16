Кассационный суд признал законным приговор за демонстрацию нацистской символики

Надо понимать, что люди не от большого ума демонстрируют нацистскую или экстремистскую символики. Быть глупым — не преступление. Быть озлобленным и глупым — уже хуже: человек попадает в зону риска, что-то начинает его буквально толкать в сторону нарушения закона. Но скидки на то, что человек не осознавал, не понимал, просто оказался недостаточно умен, закон не делает. За мерзости, совершенные не от большого ума, приходится отвечать.