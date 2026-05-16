В Краснодарском крае число задержанных поездов выросло до 13

В Краснодарском крае задерживаются 13 пассажирских поездов.

Источник: Комсомольская правда

16 мая в Краснодарском регионе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) зафиксированы массовые задержки пассажирских поездов. По состоянию на 14 часов дня, в очереди на следование находятся 13 составов. Причиной сбоя стала временная приостановка движения по Крымскому мосту, которая началась в 02:25.

Простой моста продлился более 10 часов, и только в 13:00 движение транспорта и поездов было официально возобновлено. Тем не менее, вынужденная пауза привела к тому, что время задержки некоторых составов достигло 10 часов 25 минут.

Железнодорожники принимают оперативные меры, чтобы максимально сократить отставание от графика и ввести поезда в штатное расписание.

В пресс-службе СКЖД сообщили, что пассажиры поездов, ожидающих отправления более 4 часов, не оставлены без внимания: их обеспечили бутилированной водой и горячим питанием. Ситуация находится на контроле профильных служб.

Ранее сообщалось, что от графика отстали восемь поездов.

Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
