Скончалась ветеран Великой Отечественной войны Галина Гронская

Нижегородка в юности попала в концлагеря и вместе с младшим братом выживала под дулами автоматов.

Источник: Нижегородская правда

В Дзержинске скончалась ветеран Великой Отечественной войны Галина Гронская. Об этом сообщил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, отметив, что встречался с ней в прошлом году и вручил ей тогда юбилейную медаль «80 лет Победы».

Он подчеркнул, что тогда ему казалось, что энергии нижегородки хватит на сто лет, однако жизнь решила по-своему.

Когда Галине Александровне было шесть лет, она приехала из Ленинграда на лето к бабушке в Беларусь. В 1943 году её с семьёй гнали в концлагеря Польши и Германии, и вместе с младшим братом они выживали под дулами автоматов. Условия были очень тяжелые: после неудачного побега на спине у Гали на всю жизнь остались шрамы от зубов овчарки. Когда семья воссоединилась после войны, младший брат не узнал родную маму — она стала седой в 27 лет. Он подошёл к сестре и сказал: «Моя мама — Галя».

Галина Александровна больше 40 лет работала на заводе «Заря», а с 1988-го стала бессменным председателем Дзержинского отделения Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Помогала своим подопечным, воспитывала молодёжь, собирала гуманитарную помощь для Донбасса.

Редакция сайта pravda-nn.ru направляет соболезнования родным и близким нижегородки.

Ранее на сайте сообщалось, что скончался профессор Мининского университета Александр Донин.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
