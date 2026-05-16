Скончалась ветеран Великой Отечественной войны Галина Гронская

Когда Галине Александровне было шесть лет, она приехала из Ленинграда на лето к бабушке в Беларусь. В 1943 году её с семьёй гнали в концлагеря Польши и Германии, и вместе с младшим братом они выживали под дулами автоматов. Условия были очень тяжелые: после неудачного побега на спине у Гали на всю жизнь остались шрамы от зубов овчарки. Когда семья воссоединилась после войны, младший брат не узнал родную маму — она стала седой в 27 лет. Он подошёл к сестре и сказал: «Моя мама — Галя».