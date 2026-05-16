В Дзержинске скончалась ветеран Великой Отечественной войны Галина Гронская. Об этом сообщил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, отметив, что встречался с ней в прошлом году и вручил ей тогда юбилейную медаль «80 лет Победы».
Он подчеркнул, что тогда ему казалось, что энергии нижегородки хватит на сто лет, однако жизнь решила по-своему.
Когда Галине Александровне было шесть лет, она приехала из Ленинграда на лето к бабушке в Беларусь. В 1943 году её с семьёй гнали в концлагеря Польши и Германии, и вместе с младшим братом они выживали под дулами автоматов. Условия были очень тяжелые: после неудачного побега на спине у Гали на всю жизнь остались шрамы от зубов овчарки. Когда семья воссоединилась после войны, младший брат не узнал родную маму — она стала седой в 27 лет. Он подошёл к сестре и сказал: «Моя мама — Галя».
Галина Александровна больше 40 лет работала на заводе «Заря», а с 1988-го стала бессменным председателем Дзержинского отделения Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Помогала своим подопечным, воспитывала молодёжь, собирала гуманитарную помощь для Донбасса.
