Тело 4-месячного младенца обнаружили в уфимской квартире. Его мама в этот момент лежала с побоями в больнице

В квартире многоквартирного жилого дома в уфимском микрорайоне Инорс было обнаружено тело 4-месячного ребенка. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание UFA1.RU.
Как уточняется, тело малыша утром 16 мая обнаружил его отец — он же и обратился в оперативные службы. Матери ребенка дома не было — она лежит в больнице после побоев.
По данным СМИ, семья, где случилась трагедия, состоит на учете у органов опеки как неблагополучная.
«КП-Уфа» обратилась за комментарием в пресс-службу Следственного комитета Башкирии.
