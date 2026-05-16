Полиция задержала 11 человек на масштабной акции протеста в Лондоне

ЛОНДОН, 16 мая — РИА Новости. В Лондоне полиция задержала 11 человек на масштабной акции протеста против британского премьера Кира Стармера, заявили в Скотланд-ярде.

Источник: AP 2024

Сегодня сотни тысяч демонстрантов прошли маршем до Даунинг-стрит, где расположен офис главы правительства. Они выкрикивали лозунги, критикуя его миграционную политику и то, что считают ограничением свободы слова. Затем участники начали митинг у здания парламента.

«По состоянию на 13:00 (15:00 мск. — Прим. ред.) было произведено 11 арестов за различные правонарушения», — говорится в сообщении.

Организатор марша, правый антиисламский активист Томми Робинсон накануне призвал британцев не обращать внимания на угрозы и запугивание со стороны властей.

На Даунинг-стрит ранее заявили, что в субботу полиция проведет самую крупную за последние годы операцию по обеспечению общественного порядка, в которой задействуют тысячи силовиков, вертолеты, дроны и бронетехнику.

Стармер также предупредил демонстрантов, что любые попытки разжечь ненависть «столкнутся со всей силой закона».

Параллельно в другой части Лондона собрался небольшой контрпротест левых и исламских активистов. Они выступили против ограничения миграции, призвав принимать беженцев.

В мае почти сто депутатов призвали Стармера покинуть пост после провала лейбористов на выборах. В знак протеста в отставку ушли несколько членов правительства, включая министра здравоохранения Уэса Стритинга, который считается ключевым соперником премьера.

