Канский округ лидирует по количеству лесных и ландшафтных пожаров

Огненный фронт растянулся почти на пять километров по заброшенным полям с высокой сухой травой и кустарниками. До деревьев оставались считанные метры. Начальник Канской лесопожарной станции Алексей Мамонтов рассказал, что пожарные применили воздуходувки и ранцевые огнетушители, чтобы остановить пламя. Кроме того, они распилили и убрали старые гнилые осины, иначе огонь по ним перебросился бы дальше. За два часа ландшафтный пожар потушили. По предварительным данным, он возник из-за неосторожного обращения с огнем. Почти все подобные случаи в этом округе происходят по этой причине.