Трансформаторная будка загорелась в Павлове

Когда на место прибыли пожарные, огонь раскинулся по площади 40 квадратных метров.

Трансформаторная будка загорелась на территории молокозавода в Павлове. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Возгорание произошло на улице Трудовая сегодня, 16 мая, днем. Когда на место прибыли пожарные, огонь раскинулся по площади 40 квадратных метров. Его тушили 28 спасателей с применением семи единиц техники.

Причина пожара неизвестна. Никто не пострадал.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородец потерял сознание и скончался за рулем.

