Трансформаторная будка загорелась в Павлове

Трансформаторная будка загорелась на территории молокозавода в Павлове. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Возгорание произошло на улице Трудовая сегодня, 16 мая, днем. Когда на место прибыли пожарные, огонь раскинулся по площади 40 квадратных метров. Его тушили 28 спасателей с применением семи единиц техники.
Причина пожара неизвестна. Никто не пострадал.
