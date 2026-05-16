Пожар в Ялте у водопада Учан-Су потушен

«В 15.00 ликвидация возгорания, площадь пожара составила 0,01 Га», — говорится в сообщении ведомства.
Информация о задымлении на открытой территории поступила спасателям в 11:37 в субботу.
«Подъездные пути к месту отсутствовали, личный состав поднимался пешим ходом. Возгорание лесной подстилки произошло на территории Ливадийского участка Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий “Заповедный Крым”, — уточнили спасатели.
Предварительно площадь пожара составила 30 квадратных метров. В 13.30 возгорание было локализовано. Всего к тушению привлечено 33 человека и девять единиц техники.