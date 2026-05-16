В Крым и из Крыма задерживаются 13 поездов

Крымский мост в субботу был закрыт с 2:27. Движение транспорта возобновили спустя почти 11 часов. По состоянию на 11:27 в пути задерживались 12 поездов.
По состоянию на 16:00 в Крым следуют с опозданием 8 поездов:
Поезд № 025 Минеральные Воды — Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 10 часов.
Поезд № 092 Москва — Севастополь, отправлением 14 мая, задерживается на 9,5 часов.
Поезд № 173 Москва — Евпатория, отправлением 14 мая, задерживается на 9,5 часов.
Поезд № 028 Москва — Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 7 часов.
Поезд № 179 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 14 мая, задерживается на 8 часов.
Поезд № 075 Омск — Симферополь, отправлением 13 мая, задерживается на 5 часов.
Поезд № 097 Москва — Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 5 часов.
Поезд № 018 Москва — Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 2 часа.
Из Крыма:
Поезд № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 15 мая, задерживается на 10 часов.
Поезд № 174 Евпатория — Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 9 часов.
Поезд № 092 Севастополь — Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 9 часов.
Поезд № 098 Симферополь — Москва, отправлением 16 мая, задерживается на 6,5 часов.
Поезд № 142 Симферополь — Пермь, отправлением 16 мая, задерживается на 6 часов.
Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Также время задержки в пути может измениться, добавили в компании.