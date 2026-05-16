Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крым и из Крыма задерживаются 13 поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. В пути следования в Крым и обратно задерживаются 13 пассажирских поездов. Об этом сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

Крымский мост в субботу был закрыт с 2:27. Движение транспорта возобновили спустя почти 11 часов. По состоянию на 11:27 в пути задерживались 12 поездов.

По состоянию на 16:00 в Крым следуют с опозданием 8 поездов:

Поезд № 025 Минеральные Воды — Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 10 часов.

Поезд № 092 Москва — Севастополь, отправлением 14 мая, задерживается на 9,5 часов.

Поезд № 173 Москва — Евпатория, отправлением 14 мая, задерживается на 9,5 часов.

Поезд № 028 Москва — Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 7 часов.

Поезд № 179 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 14 мая, задерживается на 8 часов.

Поезд № 075 Омск — Симферополь, отправлением 13 мая, задерживается на 5 часов.

Поезд № 097 Москва — Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 5 часов.

Поезд № 018 Москва — Симферополь, отправлением 15 мая, задерживается на 2 часа.

Из Крыма:

Поезд № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 15 мая, задерживается на 10 часов.

Поезд № 174 Евпатория — Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 9 часов.

Поезд № 092 Севастополь — Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 9 часов.

Поезд № 098 Симферополь — Москва, отправлением 16 мая, задерживается на 6,5 часов.

Поезд № 142 Симферополь — Пермь, отправлением 16 мая, задерживается на 6 часов.

Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Также время задержки в пути может измениться, добавили в компании.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше