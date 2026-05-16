Кинологи на вокзале Волгоград-1 навели панику среди горожан и пассажиров

Сообщение о минировании железнодорожного вокзала «Волгоград-1» в мессенджерах 16 мая заставило встревожиться горожан и пассажиров. Анонимные каналы сообщали о том, что на место прибыли кинологи, ведутся поисковые работы.
Позже выяснилось: специалисты с четвероногими помощниками действительно побывали на вокзале и обследовали платформу, где остановился один из поездов.
В здании вокзала проверка не проводилась. Из-за работы ведомств в Волгограде на 40 минут задержался поезд № 367, следующий из Кирова в Кисловодск.
«На работу вокзального комплекса и станции Волгоград-1 ситуация не повлияла», — цитирует v102.ru сообщение пресс-службы перевозчика.
Ранее полицейским пришлось разбираться со стрельбой у школы № 5 в Волгограде.
Видео: t.me/vlgchp.