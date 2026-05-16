МЧС борется с пожаром на мусорном полигоне в Несвижском районе

«По оперативным данным, площадь пожара составляет около 250 кв.м.», — говорится в сообщении МЧС.
В ведомстве уточнили, что возгорание на свалке обошлось без пострадавших. В ликвидации пожара задействованы четыре единицы спецтехники МЧС.
Обычно после локализации открытого горения на подобных объектах следует этап проливки и пересыпки очагов, так как под слоем грунта и отходов могут оставаться скрытые очаги тления.
