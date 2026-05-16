МЧС борется с пожаром на мусорном полигоне в Несвижском районе

МИНСК, 16 мая — Sputnik.Спасатели МЧС работают над ликвидацией возгорания на полигоне твердых бытовых отходов вблизи деревни Ужанка Несвижского района, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Источник: Telegram / МЧС Беларуси

«По оперативным данным, площадь пожара составляет около 250 кв.м.», — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве уточнили, что возгорание на свалке обошлось без пострадавших. В ликвидации пожара задействованы четыре единицы спецтехники МЧС.

Обычно после локализации открытого горения на подобных объектах следует этап проливки и пересыпки очагов, так как под слоем грунта и отходов могут оставаться скрытые очаги тления.

