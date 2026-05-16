В прикамском городе Чусовом сотрудники МЧС спасли на пожаре человека

Напомним, МЧС предупредило об аномальной жаре в Прикамье с 15 по 20 мая. Спасатели призывают жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности: быть осторожными с огнём в лесах и парках, а также при топке печей в банях. Природные пожары особенно опасны для садовых товариществ, посёлков и промышленных объектов.