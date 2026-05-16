В прикамском городе Чусовом сотрудники МЧС спасли на пожаре человека

Житель Чусового был спасён из огня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
В Чусовом случилось возгорание в многоквартирном жилом доме. Газодымозащитники применили спасательные устройства и вывели мужчину на свежий воздух. До прибытия подразделений самостоятельно эвакуировались семь человек.
«К счастью, погибших и пострадавших нет. Пожар ликвидирован силами восьми специалистов и трёх единиц техники», — рассказали в службе спасения.
Напомним, МЧС предупредило об аномальной жаре в Прикамье с 15 по 20 мая. Спасатели призывают жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности: быть осторожными с огнём в лесах и парках, а также при топке печей в банях. Природные пожары особенно опасны для садовых товариществ, посёлков и промышленных объектов.