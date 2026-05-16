Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В прикамском городе Чусовом сотрудники МЧС спасли на пожаре человека

До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались семь человек.

Житель Чусового был спасён из огня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Чусовом случилось возгорание в многоквартирном жилом доме. Газодымозащитники применили спасательные устройства и вывели мужчину на свежий воздух. До прибытия подразделений самостоятельно эвакуировались семь человек.

«К счастью, погибших и пострадавших нет. Пожар ликвидирован силами восьми специалистов и трёх единиц техники», — рассказали в службе спасения.

Напомним, МЧС предупредило об аномальной жаре в Прикамье с 15 по 20 мая. Спасатели призывают жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности: быть осторожными с огнём в лесах и парках, а также при топке печей в банях. Природные пожары особенно опасны для садовых товариществ, посёлков и промышленных объектов.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше